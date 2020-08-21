Таке рішення прийнято на конференції ПФЛ

Джерело - Sport Arena.

У чемпіонаті Першої ліги сезону 2020/2021 виступлять 16 клубів.

Про це повідомляє Sport Arena.

Таке рішення прийнято на Конференції Професіональної футбольної ліги, яка проходить у Києві.

Нагадаємо, що за підсумками чемпіонату 2019/2020 Першу лігу не поповнить жодна з команд Прем'єр-ліги, а в класі підвищилися відразу шість представників Другого дивізіону.

Планувалося провести розширення Першої ліги до 18 учасників, але ПФЛ пішла від цієї ідеї через відмову від участі в наступному розіграші від Карпат і Балкан.

Склад учасників чемпіонату: Авангард (Краматорськ), Агробізнес (Волочиськ), Альянс (Долина), Верес (Рівне), Волинь (Луцьк), ВПК-Агро (Магдалинівка), Гірник-Спорт (Горішні Плавні), Кремінь (Кременчук), Кристал (Херсон), Металіст 1925 (Харків), МФК Миколаїв, Нива (Тернопіль), Оболонь Бровар (Київ), Полісся (Житомир), Прикарпаття (Івано-Франківськ), Чорноморець (Одеса).