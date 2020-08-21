Клуб Першої ліги змінив назву

Команда буде виступати в Першій лізі під новою назвою

Джерело - Sport Arena.

Київський клуб Оболонь Бровар, який виступає у Першій лізі чемпіонату України, змінив назву.

Про це повідомляє Sport Arena.

Тепер в імені клубу немає приставки Бровар, про що було повідомлено на конференції Професійної футбольної ліги, яка проходить в Києві.

Таким чином столичний клуб повернув назву, під яким київська команда виступала з 2000-го по 2013-й рік, коли і знялася з Першої ліги.

Нагадаємо, з нового сезону команду на повноцінній основі очолюватиме Валерій Іващенко. Контракт з тренером розрахований на один рік.

Оболонь Бровар завершила сезон у Першій лізі на шостому місці, відставши від третьої позиції на 9 очок.