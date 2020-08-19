Минай підписав найкращого бомбардира Першої ліги

Кожанов підсилив закарпатський клуб

Джерело - ФК Минай.

Найкращий бомбардир сезону 2019/2020 у Першій лізі, ексгравець збірної України, львівських Карпат і луцької Волині Денис Кожанов став гравцем Миная.

Про це повідомляє пресслужба клубу із Закарпаття.

На цьому тижні футболіст підписав контракт із Минаєм.

Досвідчений футболіст вже готується з командою і може дебютувати в її складі в першому турі УПЛ в грі з ФК Львів.

Додамо, що останній раз Кожанов грав в УПЛ ще в складі Вереса у сезоні 2017/18.

У минулому сезоні Першої ліги 33-річний гравець провів 30 матчів, забив 18 голів і віддав 9 асистів.

Нагадаємо, Волинь звільнила головного тренера через непотрапляння до УПЛ.