Лідер Марсель заразився коронавірусом

Джерело - sport.ua.
Позитивний тест на Covid-19 здав зірковий хавбек Марселя Дімітрі Паєт.
Про це повідомляє Get French Football News
Це п'ятий випадок зараження в клубі.
Нагадаємо, що 21-го серпня Марсель повинен був зіграти з Сент-Етьєном в рамках першого туру чемпіонату Франції, але його перенесли через коронавірус у гравців марсельської команди.
Тепер матч перенесений на 16 або 17 вересня.
У минулому сезоні Ліги 1 Марсель посів друге місце, гарантувавши собі участь в Лізі чемпіонів. Сент-Етьєн розташувався за підсумками чемпіонату на 17-му місці.
Раніше, ПСЖ став п'ятим французьким клубом у фіналі Ліги чемпіонів.