Лідер Марсель заразився коронавірусом

Паєт здав позитивний тест

Позитивний тест на Covid-19 здав зірковий хавбек Марселя Дімітрі Паєт.

Про це повідомляє Get French Football News

Це п'ятий випадок зараження в клубі.

Нагадаємо, що 21-го серпня Марсель повинен був зіграти з Сент-Етьєном в рамках першого туру чемпіонату Франції, але його перенесли через коронавірус у гравців марсельської команди.

Тепер матч перенесений на 16 або 17 вересня.

У минулому сезоні Ліги 1 Марсель посів друге місце, гарантувавши собі участь в Лізі чемпіонів. Сент-Етьєн розташувався за підсумками чемпіонату на 17-му місці.

Раніше, ПСЖ став п'ятим французьким клубом у фіналі Ліги чемпіонів.