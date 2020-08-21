Спеція пройшла Фрозіноне завдяки більш високому місцю у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

В Італії завершився плей-оф Серії B за одну путівку до Серії A, яку розігрували Фрозіноне та Спеція.

У другому матчі Фрозіноне в гостях обіграв Спецію (1:0), але це було рівносильно поразці, оскільки в першому матчі команда під керівництвом Алессандро Нести поступилася вдома з рахунком 0:1. Річ у тому, що при рівності перемог і м'ячів переможцем пари в Італії вважається команда, що зайняла більш високе місце в регулярному чемпіонаті. Спеція стала 20-м клубом, який зіграє в Серії A 2020/21.

Серія B. Плей-оф

Фінал, матч-відповідь

20 серпня

Спеція - Фрозіноне 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 61 Роден.

Перший матч 1:0.

Сітка плей-оф

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