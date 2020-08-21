Циганков повернувся до загальної групи Динамо

Гравець тренується на повну силу

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Динамо Віктор Циганков вже провів повноцінне тренування разом з усією командою.

Про це повідомляє сам футболіст, опублікувавши фото в Instagram.

Нагадаємо, через чергове пошкодження зірка киян вирушив на медобстеження до Мюнхена. Головною причиною цьому стали часті звернення Циганкова до лікарів через мікротравми та незначні ушкодження.

До слова, вже сьогодні, 21 серпня, Динамо проведе перший поєдинок у новому сезоні УПЛ. Суперником буде донецький Олімпік, матч розпочнеться о 17:00.

Раніше, Луческу погодив трансфер бразильця у Динамо.