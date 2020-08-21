Романчук залишив київський клуб

Центральний захисник молодіжної команди Динамо (U-21) Олександр Романчук залишив київський клуб.

Про це повідомляє Динамоманія.

Захисник може повернутися в ФК Львів, звідки два роки тому він і переходив в київський клуб.

Нагадаємо, що Романчук перебрався в Динамо влітку 2018 року і виступав за команду киян U-21, в складі якої провів 31 матч (1 гол).

Минулої зими 20-річний футболіст їздив на тренувальний збір у складі першої команди Динамо і брав участь в спарингах киян.

Раніше, Кравець повернувся до Динамо.