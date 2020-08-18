Українець виступав за Кайсеріспор 2,5 роки

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Артем Кравець залишив турецький Кайсеріспор.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Турецький клуб подякував Артему за всі його зусилля, а також побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Кравець виступав за Кайсеріспор 2,5 роки. За цей час українець зіграв у складі турків 63 матчі, забив 21 гол і віддав 1 асист.

Teşekkürler Artem Kravets



2,5 yıldır formamızı terleten Artem KRAVETS ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz...



Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/CRy7wGgSkw — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) August 18, 2020

Раніше повідомлялося, що Артем Кравець може повернутися в київське Динамо, вихованцем якого він є.