Верес та Альянс здобули путівки до Першої ліги

Команди Другої ліги підвищилися у класі

Джерело - Чемпіон.

У матчах-відповідях плей-оф за путівки до Першої ліги Черкащина зустрічалася з Вересом, а Альянс - з Металургом.

У перших матчах 16 серпня команди Першої ліги зазнали поразок з однаковим рахунком 0:2. То ж сьогодні намагалися відігравати відставання у два голи, але їм це не вдалося. Черкащина і Верес зіграли внічию 1:1. Гості відкрили рахунок. Потім у їх складі було вилучено аж двох гравців - Махнієва і Гончаренка. Наприкінці першого тайму у Черкащини вилучили Кабанюка. На початку другого тайму господарі зрівняли рахунок.

В іншому матчі Альянс вдома мінімально переграв Металург (у компенсовані хвилини єдиний гол забив Осадчий) і здобув путівку до Першої ліги.

Перша ліга

Плей-оф

Другий матч, 20 серпня

Черкащина (Черкаси) - Верес (Рівне) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Махнієв (пен), 1:1 - 49 Захаревич

Альянс (Липова Долина) - Металург (Запоріжжя) - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+4 Осадчий