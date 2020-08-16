Верес та Альянс святкували перемоги у плей-оф Першої ліги

Команди Другої ліги зробили крок до підвищення

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі плей-оф за путівку до Першої ліги у Млинові рівненський Верес зустрічався з Черкащиною, а у Запоріжжі Металург приймав Альянс.

Команди Першої ліги зазнали поразок з однаковим рахунком 0:2.

Матчі-відповіді між цими командами відбудеться 20 серпня.

Перша ліга

Плей-оф

Перший матч, 16 серпня

Верес (Рівне) - Черкащина (Черкаси) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Петько, 2:0 - 90+1 Яременко

Металург (Запоріжжя) - Альянс (Липова Долина) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Загинайлов, 0:2 - 60 Шарай В.

Раніше, Металургу зараховано технічну поразку за неявку на матч із Рухом.