Верес та Альянс святкували перемоги у плей-оф Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі плей-оф за путівку до Першої ліги у Млинові рівненський Верес зустрічався з Черкащиною, а у Запоріжжі Металург приймав Альянс.
Команди Першої ліги зазнали поразок з однаковим рахунком 0:2.
Матчі-відповіді між цими командами відбудеться 20 серпня.
Перша ліга
Плей-оф
Перший матч, 16 серпня
Верес (Рівне) - Черкащина (Черкаси) 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Петько, 2:0 - 90+1 Яременко
Металург (Запоріжжя) - Альянс (Липова Долина) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Загинайлов, 0:2 - 60 Шарай В.
Раніше, Металургу зараховано технічну поразку за неявку на матч із Рухом.