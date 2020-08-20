Вихованець Барселони розкритикував Кумана

Вихованець Барселони і гравець Вотфорда Жерара Жерар Деулофеу нічого не навчився під керівництва Рональда Кумана в Евертоні.

Про це заявив сам футболіст.

"Мені про нього особливо нічого сказати. Куман не навчив мене ні чому, не дав нічого нового. Я залишався незадоволеним і попросився виїхати в Мілан. Побачивши, як він себе проявить на Ноу Камп.

Якщо бути до кінця відвертим, то становище Барси не турбує. На цей час мені абсолютно все одно", - зазначив Деулофеу.