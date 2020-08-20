Від коронавірусу помер відомий тернопільський підприємець, експрезидент футбольного клубу Нива Автанділ Мдінарадзе.

Про це заявив підприємець Тарас Демкура.

“Тільки-що мені передзвонив головний лікар 1-ї лікарні міста Тернополя Чайківський Ярослав Федорович - помер від коронавірусу наш добрий друг, керівник грузинської спільноти Тернопілля, бізнесмен, меценат, експрезидент ФК “Нива” Автанділ Мдінарадзе”. - зазначив Демкура.