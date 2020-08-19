 Директор українського клубу захворів на коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
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Директор українського клубу захворів на коронавірус

Сьогодні 21:40 220 0
У депутата міської ради Краматорська виявлено COVID-19
Директор українського клубу захворів на коронавірус
#Авангард

Джерело - obs.in.ua.

Директор ФК Авангард Андрій Безсонний, депутат міської ради Краматорська, захворів на коронавірус.

Про це заявив сам хворий.

"Я розумію, що мова йде не тільки про моє особисте здоров'я, так як коло спілкування і контактів у мене, в силу депутатської та адміністративно-спортивної роботи, дуже велике. Тому повідомляю про цей факт публічно.

Де міг заразитися коронавірусом - не знаю. Відчув легке нездужання, як при звичайній застуді або грипу, без температури, перевірився – виявилося, що це коронавірус. Зараз я перебуваю вдома на самоізоляції, відчуваю себе цілком нормально", - сказав Безсонний.

У зв'язку з виявленими COVID-19, на двотижневу ізоляцію був змушений піти і весь склад краматорського ФК Авангард. У клубі працюють санітарні медики, встановлюється коло контактів тренерського складу, гравців і технічних працівників.

Нещодавно в Авангарду змінився наставник. Головним тренером замість Олександра Косевича став Олексій Городов, а його асистентом буде працювати Олександр Мальцев.

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