Куман хоче позбутися чотирьох зіркових гравців Барселони

Джерело - football24.ua.
Наставник Барселони Рональд Куман вирішив здійснити вагому перебудову команди.
Про це повідомляє Barca Universal.
Новоспечений тренерський штаб каталонського клубу вже розробляє план на наступний сезон. У проекті Кумана не знайшлось місця чотирьом ветеранам "блаугранас".
До "чорного списку" нідерландського фахівця потрапили захисники Жерард Піке та Жорді Альба, хавбек Серхіо Бускетс, а також нападник Луїс Суарес.
Нагадаємо, Суарес може повернутися в Аякс, за який він виступав з 2007 по 2011 рік.