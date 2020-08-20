Куман хоче позбутися чотирьох зіркових гравців Барселони

У Барселоні готують перебудову команди

Наставник Барселони Рональд Куман вирішив здійснити вагому перебудову команди.

Про це повідомляє Barca Universal.

Новоспечений тренерський штаб каталонського клубу вже розробляє план на наступний сезон. У проекті Кумана не знайшлось місця чотирьом ветеранам "блаугранас".

До "чорного списку" нідерландського фахівця потрапили захисники Жерард Піке та Жорді Альба, хавбек Серхіо Бускетс, а також нападник Луїс Суарес.

Нагадаємо, Суарес може повернутися в Аякс, за який він виступав з 2007 по 2011 рік.