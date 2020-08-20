Йєс Торуп покинув Гент

Джерело - Чемпіон.

Бельгійський Гент, за який виступають українці Яремчука, Безуса та Пластун, звільнив з посади головного тренера клубу Йєса Торупа.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони обопільно вирішили припинити співпрацю.

Причиною такого рішення став провальний початок сезону, оскільки команда програла перші два матчі нового сезону Ліги Жупіле.

KAA Gent neemt afscheid van Jess Thorup. https://t.co/OGbqdIj8xn — KAA Gent (@KAAGent) August 20, 2020

Нагадаємо, гол Пластуна не допоміг Генту здобути перемогу над Кортрейком.