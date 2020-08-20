Ребров: Ференцварош не боїться Селтік

Джерело - sport.ua.
Ференцварош у першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів обіграв Юргорден і вже готується до матчу проти Селтіка.
Про це розповів головний тренер угорського клубу Сергій Ребров.
"Ми добре проаналізували гру шведського чемпіона і заслужено перемогли. Хлопці молодці, можуть один день святкувати, але вже потрібно думати про Селтік.
В одному матчі може статися все, ніякого тиску на команду не буде. І не потрібно боятися Селтік. Ференцварош заслужив грати в Лізі чемпіонів, так що потрібно бути впевненими в собі", - вважає Ребров.
Нагадаємо, Ференцварош Реброва невдало розпочав сезон.