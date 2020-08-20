Ребров: Ференцварош не боїться Селтік

Ференцварош у першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів обіграв Юргорден і вже готується до матчу проти Селтіка.

Про це розповів головний тренер угорського клубу Сергій Ребров.

"Ми добре проаналізували гру шведського чемпіона і заслужено перемогли. Хлопці молодці, можуть один день святкувати, але вже потрібно думати про Селтік.

В одному матчі може статися все, ніякого тиску на команду не буде. І не потрібно боятися Селтік. Ференцварош заслужив грати в Лізі чемпіонів, так що потрібно бути впевненими в собі", - вважає Ребров.