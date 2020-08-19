Ференцварош і Маккабі святкували перемоги. Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Три перемоги господарів і одна гостей

Джерело - Чемпіон.

В 1/8 фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів -2020/2021 відбулися ще чотири матчі.

У складі Ференцвароша увесь матч відіграв українець Ігор Харатін. Рига з Шарпаром програла Маккабі.

Ліга чемпіонів-2020/2021

Кваліфікація, 1/8 фіналу

19 серпня

Динамо (Тбілісі, Грузія) - Тирана (Албанія) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+4 Торасса, 0:2 - 86 Ісмаджесі

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) - Рига (Латвія) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Блекман (пен), 2:0 - 88 Блекман (пен)

Ференцварош (Угорщина) - Юргорден (Швеція) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Нгуен, 2:0 - 62 Нгуен

Цельє (Словенія) - Дандолк (Ірландія) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Керін, 2:0 - 89 Візінгер, 3:0 - 90+5 Дангубич

Раніше, Арарат-Вірменія Вакуленка програв Омонії у кваліфікації Ліги чемпіонів.