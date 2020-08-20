Кендзьора відмовив іншим клубам заради Роми

Джерело - football24.ua.
Польський легіонер київського Динамо Томаш Кендзьора налаштований змінити УПЛ на Серію А.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb
У послугах 26-річного поляка зацікавлені відразу кілька клубів, але сам Кендзера обрав варіант з переходом в італійську Рому.
За інформацією джерела, футболіст Динамо спілкувався зі своїм земляком Збігневом Бонеком, який грав за римський клуб з 1985 по 1988 рік.
Трансферна вартість Кендзьори становить 2,8 млн євро.
Захисник виступає за Динамо з 2017 року. У минулому сезоні Кендзьора зіграв 39 матчів за киян та відзначився 5 асистами.
Нагадаємо, у Ромі підтвердили інформацію про можливий перехід Кендзьори.