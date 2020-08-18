Польський захисник Динамо може опинитися в італійському клубі

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Томаш Кендзьора дійсно може виявитися в італійській Ромі.

Про це повідомляє італійський журналіст Джон Солано, який працює в пресслужбі клубу.

Солано уточнює, що кандидатуру динамівця римлянам запропонували, не уточнюючи, хто саме.

Кендзьора виступає в Динамо з 2017 року, встигнувши відіграти за киян 118 матчів, в яких відзначився 5 голами. У минулому сезоні на його рахунку 38 матчів, в яких він не забивав, але віддав чотири гольові передачі.