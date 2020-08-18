Джерело - Чемпіон.
Захисник Динамо Томаш Кендзьора дійсно може виявитися в італійській Ромі.
Про це повідомляє італійський журналіст Джон Солано, який працює в пресслужбі клубу.
Arriva la conferma: Tomasz #Kędziora, terzino dx della #DinamoKiev, è stato proposto alla #Roma @ASRomaPress pic.twitter.com/ffUCGkn2K8— John Solano (@Solano_56) August 17, 2020
Солано уточнює, що кандидатуру динамівця римлянам запропонували, не уточнюючи, хто саме.
Кендзьора виступає в Динамо з 2017 року, встигнувши відіграти за киян 118 матчів, в яких відзначився 5 голами. У минулому сезоні на його рахунку 38 матчів, в яких він не забивав, але віддав чотири гольові передачі.