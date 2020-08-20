Гарсія: Удача відвернулася від Ліона

Ліон у матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії не зміг використати свої шанси.

Про це розповів головний тренер французького клубу Руді Гарсія.

"Ми повинні були забивати першими, але потім в рахунку повів суперник, завдяки індивідуальній майстерності Гнабрі. Почуття несправедливості відкинуло нас назад, але навіть у другому таймі ми намагалися не здаватися.

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У другому таймі ми почали діяти ширше, додали в грі. Карл (Токо-Екамбі) міг відіграти один м'яч, але Ноєр не дав цього зробити. Ми не давали Баварії розслабитися, і думаю, що вона була щаслива нас обіграти, нехай і вважалася явним фаворитом.

Ми можемо пишатися своїм виступом, але прямо зараз, звичайно, ми розчаровані. Удача повністю відвернулася від нас на старті матчу, коли ми не реалізували два блискучих моменти", — розповів Гарсія.