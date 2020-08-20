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Флік: Ліон створив Баварії проблеми

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Ганс-Дітер Флік прокоментував матч проти Ліона
Флік: Ліон створив Баварії проблеми
#Флік, #Баварія, #Ліон

Джерело - uefa.com.

На початку матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Ліон зміг створити Баварії помітні проблеми.

Про це розповів головний тренер мюнхенського клубу Ганс-Дітер Флік.

"Ми знали, що буде складно, оскільки у суперника позаду були блискучі поєдинки проти Ювентуса і Манчестер Сіті. Вони сильні тактично і вже на самому початку створили нам помітні проблеми. Розуміли, що нам треба краще оборонятися. До матчу говорили про те, що не можна просто так втрачати м'яч, але все одно допускали помилки.

У ПСЖ відмінна команда. Вона заслужено пробилася до півфіналу, а потім і до фіналу. Нам варто проаналізувати ряд деталей, але і без того знаємо, що в їх складі є дуже швидкі гравці. Постараємося краще організувати свою гру в обороні. А наша головна сила — це вміння обкласти суперника потужним пресингом", — заявив Флік.

Нагадаємо, Баварія впевнено переграла Ліон і вийшла до фіналу Ліги чемпіонів.

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