Судува у серії пенальті переграла Флору у кваліфікації Ліги чемпіонів

Переможець визначився у серії післяматчевих пенальті

Джерело - Чемпіон.

В 1/8 фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів -2020/2021 естонська Флора протистояла литовській Судуві.

На початку другого тайму матчу Флора вийшла вперед. А на 78-ій хвилині Топчагин реалізував пенальті і зрівняв рахунок. Додаткові тайми не змінили рахунок і переможець визначився у серії післяматчевих пенальті. Фортуна посміхнулася Судуві - 4:2.

У складі Судуви 72 хвилини провів українець Євген Єфремов.

Ліга чемпіонів-2020/2021

Кваліфікація, 1/8 фіналу

19 серпня

Флора (Естонія) - Судува (Литва) 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) (пен 2:4)

Голи: 1:0 - 49 Саппінен, 1:1 - 78 Топчагич (пен)

Раніше, Арарат-Вірменія Вакуленка програв Омонії у кваліфікації Ліги чемпіонів.