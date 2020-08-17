Авангард оголосив ім'я нового головного тренера

Джерело - UA-футбол.
Керівництво краматорського Авангарду затвердило Олексія Городова новим головним тренером команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Городов, який раніше працював з командою U-19, був призначений виконуючим обов'язки тиждень тому після відставки Олександра Косевича.
Клуб підписав з тренером повноцінний контракт терміном на 1 рік, тобто, до кінця наступного сезону.
Саме Олексій Анатолійович формувати новий склад і готувати команду до матчів Першої ліги і Кубка України сезону 2020/21.
Нагадаємо, що за підсумками нинішнього сезону Авангард в Першій лізі фінішував на 8-му місці в турнірній таблиці.
Раніше, три клуби Першої ліги давали Балканам 300 тисяч гривень за перемогу над Інгульцем.