Авангард оголосив ім'я нового головного тренера

Городов позбувся приставки в.о.

Керівництво краматорського Авангарду затвердило Олексія Городова новим головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Городов, який раніше працював з командою U-19, був призначений виконуючим обов'язки тиждень тому після відставки Олександра Косевича.

Клуб підписав з тренером повноцінний контракт терміном на 1 рік, тобто, до кінця наступного сезону.

Саме Олексій Анатолійович формувати новий склад і готувати команду до матчів Першої ліги і Кубка України сезону 2020/21.

Нагадаємо, що за підсумками нинішнього сезону Авангард в Першій лізі фінішував на 8-му місці в турнірній таблиці.

Раніше, три клуби Першої ліги давали Балканам 300 тисяч гривень за перемогу над Інгульцем.