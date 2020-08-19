Стали відомі результати тестів Русина та інших гравців Динамо на COVID-19

У п'ятницю деяким футболістам потрібно буде здати контрольні тести

Джерело - ФК Динамо.

Стали відомі результати чергових планових ПЛР-тестів на наявність COVID-19, які гравці Динамо здали в понеділок, 17 серпня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тести всіх гравців, включаючи Русина і Вантуха, тренерського штабу і персоналу, задіяного в підготовці першої команди, дали негативний результат. У п'ятницю Назарію і Роману доведеться скласти контрольні тести. У разі негативних результатів, динамівці повернуться до загальної групи.

Столична команда продовжує в плановому режимі готуватися до першого матчу чемпіонату України сезону 2020/21 з Олімпіком, який відбудеться в п'ятницю, 21 серпня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського (початок - о 17:00).

Нагадаємо, що динамівці, відповідно до чинного медичного протоколу УПЛ, проходять ПЛР-тести на наявність COVID-19 кожні 14 днів.

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