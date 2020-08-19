Мбаппе: У фіналі хочу зіграти з Ліоном

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе у фіналі Ліги чемпіонів хотів би зіграти з Ліоном.

Про це заявив сам футболіст.

"Я збираюся залишити всі сили на полі в неділю! Хочу виграти Лігу чемпіонів! У фіналі, звичайно, віддаю перевагу Ліону, французькому клубу. Якщо ми не цінуємо нашу Лігу 1, то хто буде її цінувати? Якщо це буде Баварія - теж добре, але в грі з Ліоном буде особливий смак.

Зараз ПСЖ вдалося створити команду, в якій кожен віддає всього себе. Легше грати з другом, який тобі імпонує як футболіст і як людина. Я не знаю, чи дозволить це нам виграти, але, безумовно, це буде лише сприяти цьому.

Неймар? З ним у нас схожі риси, нам дуже весело, але ми розуміємо, що нам потрібно менше зосереджуватися на собі. Нам потрібні партнери, щоб перемагати", - зазначив Мбаппе.