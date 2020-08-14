Три клуби Першої ліги давали Балканам 300 тисяч гривень за перемогу над Інгульцем

Матч завершився внічию, але футболісти Балкан отримали преміальні

Джерело - Чемпіон.

Три клуби з верхньої частини турнірної таблиці Першої ліги давали Балканам 300 тисяч гривень за перемогу над Інгульцем в останньому турі.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Матч завершився внічию (1:1), і Інгулець не зміг фінішувати на першому місці в чемпіонаті.

Невідомо, чи взяли футболісти Балкан запропоновані гроші, але після гри кожен з них отримав по 3 тисячі доларів преміальних.

Усіх із фінішем вистражданого сезону у 1 Лізі! Останній звідти інсайд. Три клуби з гори таблиці (два зрештою вийшли в УПЛ) давали по 300к грн Балканам за перемогу. Не знаю, чи там взяли. Але гроші на премію знайшли - за нічию з Інгульцем кожному у роздягальні видали 3к зелених🤑 — Igor Burbas (@iburbas) August 13, 2020

Нічия не завадила Інгульцю вийти в Прем'єр-лігу. Команда Сергія Лавриненка підвищилася в класі разом з Минаєм.

Вийти в Favbet Лігу повинен і Рух, який зараз займає четверте місце і чекає на рішення по матчу з Металургом, який не відбувся через неявку запорожців. Львів'янам повинні зарахувати технічну перемогу, після чого вони піднімуться на третє місце.