Три клуби Першої ліги давали Балканам 300 тисяч гривень за перемогу над Інгульцем

Джерело - Чемпіон.
Три клуби з верхньої частини турнірної таблиці Першої ліги давали Балканам 300 тисяч гривень за перемогу над Інгульцем в останньому турі.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
Матч завершився внічию (1:1), і Інгулець не зміг фінішувати на першому місці в чемпіонаті.
Невідомо, чи взяли футболісти Балкан запропоновані гроші, але після гри кожен з них отримав по 3 тисячі доларів преміальних.
Усіх із фінішем вистражданого сезону у 1 Лізі! Останній звідти інсайд. Три клуби з гори таблиці (два зрештою вийшли в УПЛ) давали по 300к грн Балканам за перемогу. Не знаю, чи там взяли. Але гроші на премію знайшли - за нічию з Інгульцем кожному у роздягальні видали 3к зелених🤑— Igor Burbas (@iburbas) August 13, 2020
Нічия не завадила Інгульцю вийти в Прем'єр-лігу. Команда Сергія Лавриненка підвищилася в класі разом з Минаєм.
Вийти в Favbet Лігу повинен і Рух, який зараз займає четверте місце і чекає на рішення по матчу з Металургом, який не відбувся через неявку запорожців. Львів'янам повинні зарахувати технічну перемогу, після чого вони піднімуться на третє місце.