1+1 прокоментував чутки про закриття ПроФутболу

1+1 веде переговори про співпрацю з футбольними клубами.

Про це йдеться в заяві медіахолдингу.

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"Останнім часом у медіапросторі шириться різна інформація стосовно подальшої долі футбольних та інших спортивних подій на каналах групи 1+1 media.

Хочемо прокоментувати, що наразі тривають перемовини з футбольними клубами про продовження співробітництва та обговорюються можливості укладання контрактів з рядом нових клубів, які виявили бажання співпрацювати з холдингом. Деталі перемовин є комерційною таємницею, тож будь-які заяви з цього приводу будуть зроблені виключно після їхнього завершення.

Також хочемо підкреслити, що станом на сьогодні не відбулося жодних змін ані у переліку спортивних програм, що транслюються чи виробляються групою 1+1 media, ані у складі творчих колективів спортивних проєктів.

Проте, група розглядає різні варіанти, яким буде програмування спортивної тематики на каналах. Якщо будуть прийняті рішення щодо зміни контенту, то 1+1 media проінформує про це глядачів в анонсах програм".