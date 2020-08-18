Програма ПроФутбол може припинити своє існування

Футбол на плюсах закінчився?

Джерело - Чемпіон.

Програма ПроФутбол, яка останнім часом виходила на каналі УНІАН (медіагрупа 1+1) може припинити своє існування.

Про це заявив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Є серйозні підозри, що позавчорашній (програма вийшла в неділю 16 серпня) випуск програми ПроФутбол був останнім випуском на плюсах, на каналі УНІАН. Я зв'язався з ведучим програми Ігорем Цигаником, однак він поки що не коментує ситуацію, всі чекають розвитку подій. Десь в середу це питання буде вирішене", - сказав Співаковський.

Нагадаємо, що раніше передача виходила на каналі 2+2, але на початку червня перебралася на канал УНІАН (обидва канали входять в один медіахолдинг).

Також останнім часом в ЗМІ мусується інформація про те, що плюси вирішили відмовитися від трансляцій футбольних матчів і супутнього контенту.

Раніше повідомлялося, що турецький клуб хоче позбутися українського форварда.