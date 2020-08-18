 Два українці дискваліфіковані в Білорусі за договірні матчі | Футбол | Champion.com.ua
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Два українці дискваліфіковані в Білорусі за договірні матчі

Сьогодні 20:11 674 0
Футболісти будуть змушені заплатити штрафи
Два українці дискваліфіковані в Білорусі за договірні матчі
#Богунов, #Білорусь

Джерело - iSport.ua.

Півзахисник ПФК Львів Ярослав Богунов дискваліфікований на два роки Білоруською федерацією футболу за договірні матчі.

Про це повідомляє Прессбол.

У 2017 році українець виступав за білоруський Нафтан і там був замішаний в договорняках. Богунов буде змушений заплатити штраф у розмірі 200 Б.В (понад 55 тисяч гривень).

Також в списку є і український хавбек Максим Каленчук, який нині виступає за Вітебськ. Він отримав дискваліфікацію на два матчі і оштрафований на 10 б.в.

Варто відзначити, що найсуворіше покарання отримали: росіянин Дмитро Айдов, білоруси Михайло Горбачов і Олександр Тарліковський.

Вони тепер вважаються в країні персоною нон грата і довічно дискваліфіковані від будь-якої футбольної діяльності.

Нагадаємо, найкращий бомбардир Білорусі відмовився виступати за збірну через Лукашенка.

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