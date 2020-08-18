Два українці дискваліфіковані в Білорусі за договірні матчі

Футболісти будуть змушені заплатити штрафи

Півзахисник ПФК Львів Ярослав Богунов дискваліфікований на два роки Білоруською федерацією футболу за договірні матчі.

Про це повідомляє Прессбол.

У 2017 році українець виступав за білоруський Нафтан і там був замішаний в договорняках. Богунов буде змушений заплатити штраф у розмірі 200 Б.В (понад 55 тисяч гривень).

Також в списку є і український хавбек Максим Каленчук, який нині виступає за Вітебськ. Він отримав дискваліфікацію на два матчі і оштрафований на 10 б.в.

Варто відзначити, що найсуворіше покарання отримали: росіянин Дмитро Айдов, білоруси Михайло Горбачов і Олександр Тарліковський.

Вони тепер вважаються в країні персоною нон грата і довічно дискваліфіковані від будь-якої футбольної діяльності.

Нагадаємо, найкращий бомбардир Білорусі відмовився виступати за збірну через Лукашенка.