У Барселоні підтвердили переговори з Куманом

Джерело - Чемпіон.

Барселона, дійсно, веде переговори з головним тренером збірної Нідерландів Рональдом Куманом.

Інформацію підтвердив генеральний директор клубу Оскар Грау.

За його словами, Барселона справді веде переговори з головним тренером збірної Нідерландів Рональдом Куманом.

"Так, я говорив з Куманом", - сказав Грау.

Раніше повідомлялося, що Куман - головний претендент на місце нового тренера Барселони і вже погодив контракт з каталонцями на три роки. Попередній тренер Барси Кіке Сетьен був звільнений після розгромної поразки 2:8 від "Баварії" в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

У контракті Рональда Кумана з Королівським футбольним союзом Нідерландів є пункт, що дозволяє йому залишити збірну, якщо він отримає пропозицію від Барселони.

Нідерланди є суперником збірної України на груповому раунді Євро-2020.