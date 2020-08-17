Клопп може завершити тренерську кар'єру в 2024 році

Наставник Ліверпуля точно зробить річну паузу

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Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп планує робити після того, як у 2024 році закінчиться його контракт з Ліверпулем.

Про це заявив сам фахівець.

"Я зроблю перерву на рік і задам собі питання: Чи сумую я за футболом? Якщо відповідь буде негативною, то Юрген Клопп як тренер закінчився. Якщо одного разу я перестану тренувати, то по одному не буду нудьгувати точно: звіряча напруга безпосередньо перед грою", сказав Клопп.

Раніше Клопп був визнаний найкращим тренером сезону в АПЛ. Німець очолює Ліверпуль з 2015 року.