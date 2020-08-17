Реал хоче вмовити Бейла піти

Мадридський Реал не залишає надій розлучитися з одним з найбільш високооплачуваних гравців команди Гаретом Бейлом.

Про це повідомляє Marca.

Форвард не входить в плани головного тренера Зінедіна Зідана і сам неодноразово давав зрозуміти, що не хоче викладатися на полі і готовий досидіти в запасі Реала до кінця контракту.

Мадридський клуб змушений був зв'язатися з представником Бейла Барнеттом, який вважається одним з найвпливовіших футбольних агентів.

Нинішній контракт Бейла закінчується влітку 2022 року. Валлієць перейшов в Реал з Тоттенгема у 2013 році за рекордні на той момент 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, Реал бажав придбати Дибалу.