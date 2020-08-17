 Михайличенко став найкращим гравцем у першому матчі за Андерлехт | Футбол | Champion.com.ua
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Михайличенко став найкращим гравцем у першому матчі за Андерлехт

Сьогодні 10:53 118 0
Михайличенко став найкращим гравцем у першому матчі за Андерлехт

Український захисник Богдан Михайличенко яскраво дебютував у складі свого нового клубу - Андерлехта.

У матчі з Сент-Трюйденом (3:1) він забив ефектний м'яч і став найкращим футболістом за оцінками InStat. Рейтинг ефективності його гри склав 367 балів (минулому сезону у нього був тільки один поєдинок з вищою оцінкою). 

  Відео дня. Михайліченко забив шедевральний гол у дебютній грі за Андерлехт

За 79 хвилин, проведених на полі, колишній захисник Зорі виконав 100 ТТД з браком 15%, завдав один удар по воротах, віддав дві гострі передачі, виграв 17 єдиноборств і 23-х, здійснив 10 перехоплень і чотири підбирання.

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