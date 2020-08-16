Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Андерлехта Богдан Михайліченко відзначився голом у своїй дебютній грі за бельгійського гранда.

У матчі 2 туру Ліги Жюпіле українець створив справжній шедевр. На 41-ій хвилині матчу Богдан взяв гру на себе, обігравши двох опонентів, пробив у дальній нижній кут воріт.

Нагадаємо, напередодні захисник Гента Ігор Пластун забив у другій грі поспіль.

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