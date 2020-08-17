Інтер - Шахтар 3:0: відео голів і олгяд матчу

Джерело - Чемпіон.

Шахтар за вихід у фінал Ліги Європи зіграє проти Інтера. Півфінальний поєдинок відбудеться 17 серпня о 22:00. Слідкуйте за усим найцікавішим в нашому матч-центрі. Також наш сайт проведе текстовий онлайн півфіналу.

19 хвилина Андрій Пятов помилився - Барелла перехопив і виконав передачу - Мартінес випередив Кривцова і головою переправив м'яч у сітку воріт - 1:0.

64 хвилина. Після подачі з кутової позначки захисники гірників програли другий поверх і рахунок було подвоєно - 2:0. Відзначився Д'Амброзіо.