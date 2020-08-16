Мессі повідомив керівництво Барселони, що хоче залишити клуб

Лідер команди налаштований дуже рішуче

Джерело - Чемпіон.

Капітан Барселони Ліонель Мессі хоче покинути каталонську команду.

Про це повідомляє журналіст Esporte Interativo Марсело Бехлер.

Аргентинець не бажає чекати закінчення свого контракту у 2021 році і повідомив керівництво клубу про своє бажання залишити Барселону.

Мессі не бачить нового серйозного проєкту і ніколи раніше, не був настільки рішуче налаштований на те, щоб залишити Барселону.

Atenção para a notícia: Messi quer deixar o Barcelona. Não em 2021. Agora. pic.twitter.com/XTcJwYIa2s — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 16, 2020

Відзначимо, що саме Марсело Бехлер у 2017 році першим оголосив про трансфер Неймара в ПСЖ.

Нагадаємо, Баварія у чвертьфіналі Ліги чемпіонів знищила Барселону з рахунком 8:2.