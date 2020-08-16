Гол Михайліченка допоміг Андерлехту переграти Сінт-Трейден у 2 турі Ліги Жупіле

З 47-ої хвилини матчу гості грали у меншості

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру бельгійської Ліги Жупіле Андерлехт зустрічався з Сінт-Трейденом.

З перших хвилин матчу вийшов українець Богдан Михайліченко. На 41-ій хвилині матчу українець взяв гру на себе, обігравши двох опонентів, пробив у дальній нижній кут воріт. Завдяки цьому голу Михайліченка Андерлехт вийшов вперед.

У другому таймі матчу господарі подвоїли рахунок. На 80-ій хвилині Михайліченка замінили, а через вісім хвилин гості один гол відіграли. А у компенсовані хвилини Тау встановив остаточний рахунок - 3:1.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

2 тур, 16 серпня

Андерлехт - Сінт-Трейден 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Михайліченко, 2:0 - 50 Дімата, 2:1 - 88 Балонго, 3:1 - 90+3 Тау