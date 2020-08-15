 Барселона запропонувала Почеттіно контракт | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона запропонувала Почеттіно контракт за схемою 1+1

Сьогодні 21:27 1025 0
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Барселона запропонувала Почеттіно контракт за схемою 1+1
#Почеттіно, #Барселона

Джерело - Diario Sport.

Колишній тренер лондонського Тоттенгему Маурісіо Почеттіно головний претендент на посаду головного тренера Барселони.

Про це повідомляє Diario Sport.

Кандидатуру Почеттіно також завжди схвалював форвард Барселони Ліонель Мессі.

Аргентинський тренер хотів би укласти контракт терміном не менше ніж на три роки, але через можливу ​​зміну керівництва йому запропонували угоду за схемою 1+1.

Крім Почеттіно, Барселона підтримує зв'язок і з іншими кандидатами. Серед них головний тренер збірної Нідерландів Роналд Куман, екс-тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі і колишній гравець Барси Тьєррі Анрі, який очолює Монреаль Імпект.

Варіант з призначенням тренера Аль-Садда Хаві виключений, так як іспанець не хоче приходити в Барсу в даний момент.

Нагадаємо, слідом за Сетьєном клуб може покинути спортивний директор Ерік Абідаль.

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