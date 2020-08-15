Не можна залишатися байдужим до ситуації, яка відбувається в Білорусі.

Про це заявив нападник Динамо Брест Артем Мілевський.

"У Білорусі зараз не особливо весело. У Бресті ситуація спокійна, але по всіх містах ... Я не сильно хочу говорити на цю тему. Я ніколи не обговорюю політику, але відбуваються такі речі. М'яко кажучи, безумство якесь. Байдужим не можна залишатися в такій ситуації. Мирне небо - найголовніше", - сказав Мілевський.