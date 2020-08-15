Спеціаліст - про принизливу поразку каталонців від Баварії

Джерело - ТК Футбол.

Колишній футболіст Динамо і національної збірної України Олександр Яковенко шокований результатом матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона - Баварія (2:8).

Про це заявив сам експерт.

"Складно щось коментувати... Ніхто не очікував такого результату, в тому числі і я. Всі трішки шоковані... Можна привітати Баварію з фантастичним результатом. Барселону чекають великі зміни", - сказав Яковенко.

У півфіналі Баварія 19 серпня зіграє проти переможця протистояння англійського Манчестер Сіті і французького Ліона.