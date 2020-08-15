Суркіс: Медведчук живе по закону

Президента київського Динамо Ігоря Суркіса ніколи не цікавила політика.

Про це заявив сам власник клубу.

"Мене ніколи не цікавила політика. Якби кожен - припустимо, Медведчук - з головним господарем медіахолдингу 1+1 розпочав би в переговори, то він би починав торгуватися. А так ми ні про що не торгувалися ніколи.

Припустимо, якби я пішов народним депутатом сьогодні, я б мав теж щось задекларувати. Я вивернув би навиворіт щось своє і всі б теж щось дізналися. Ось, припустимо, я ношу один годинник на протязі трьох років, а заповнив би декларацію - дізналися б, що у мене, виявляється, є 20-30 пар годинників, наприклад. А яким чином? Я спілкуюся із заможними людьми, наприклад, сам купував, мені дарують подарунки на дні народження.

Та якби Медведчук не задекларував 1+1, завтра прийшли б ті ж журналісти і сказали: ха-ха, так у тебе ж є там якась частка в каналі, ти обдурив. Він правильно зробив - задекларував все, що у нього є. Він живе по закону", - заявив Суркіс.