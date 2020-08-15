Протести в Білорусі у зв'язку з фальсифікацією результатів президентських виборів принесли запах смерті.

Про це заявив колишній головний тренер Карпат і Чорноморця Олег Дулуб.

"Порадив би бути на моєму місці 10 серпня близько 22:00 в Мінську. Коли йде війна, коли стріляють гумовими кулями на ураження. У мережі є багато відео, нехай подивляться, як вели себе представники ОМОН і силових структур. Йшла стрілянина на ураження своїх же людей. Це дуже страшно. Якби не жінки, вже йшла б громадянська війна.

Коли працював у Карпатах, ми приїхали на полігон в Яворів. Перше, що відчув, це запах смерті. Не знаю, як це пояснити. На тому полігоні готували хлопців, що їдуть на Донбас. Другий раз в житті, коли відчув той же запах, це в Мінську 10 серпня. Тому не дай бог комусь опинитися на місці пацанів, яких просто вбивають з такою люттю.

Пояснити, чому свобода важливіша за хороші дороги? Питання взагалі тупикове. Не можна протиставляти свободу дорогам. Свобода - це права людини, які закріплені в будь-який конституції. Коли є свобода, тоді будуть і дороги", - зазначив Дулуб.