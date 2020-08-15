 Агуеро пропустить чвертьфінал Ліги Чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Агуеро пропустить чвертьфінал Ліги Чемпіонів

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Агуеро пропустить чвертьфінал Ліги Чемпіонів
#Агуеро, #Манчестер Сіті

Джерело - UA-футбол.

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро пропустить чвертьфінальний матч Ліги Чемпіонів проти Ліона.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Нагадаємо, Агуеро знаходиться поза грою з 22 червня, травмувавши своє коліно в матчі з Бернлі. З того часу Серхіо переніс операцію і пропустив вже 11 матчів Сіті.

Всупереч очікуванням, 32-річний аргентинець поки навіть не прибув до Лісабона. Поки неясно, чи видужає нападник до півфіналу або фіналу, якщо містяни туди вийдуть.

Нагадаємо, Баварія знищила Барселону та вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів.

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