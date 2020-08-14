Проте пріоритетний варіант для бергамасків Жеремі Бога

Джерело - Calcio Napoli 24.

Півзахисник Шахтаря Тайсон залишається в сфері інтересів Аталанти.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Головний тренер команди з Бергамо Джан П'єро Гасперіні запросив у керівництва клубу посилення в атакувальну лінію.

Пріоритетним варіантом залишається хавбек Сассуоло Жеремі Бога.

Також клуб розглядає варіант з Тайсоном і хавбеком Марселя Флоріаном Товеном.

Нагадаємо, Тайсон і Мораес отримали найкращі оцінки за гру проти Базеля.

Також, Тайсон претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.