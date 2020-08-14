Джерело - Calcio Napoli 24.
Півзахисник Шахтаря Тайсон залишається в сфері інтересів Аталанти.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Головний тренер команди з Бергамо Джан П'єро Гасперіні запросив у керівництва клубу посилення в атакувальну лінію.
Пріоритетним варіантом залишається хавбек Сассуоло Жеремі Бога.
Також клуб розглядає варіант з Тайсоном і хавбеком Марселя Флоріаном Товеном.
Нагадаємо, Тайсон і Мораес отримали найкращі оцінки за гру проти Базеля.
Також, Тайсон претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.