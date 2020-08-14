Суркіс пояснив, чому він запросив Луческу у Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс питання призначення головного тренера клубу розглядав з професійної точки зору.

Про це заявив сам власник клубу.

"Перш за все, я багато читаю і багато чув про те, що всім набридли динамівські серця. І так вже склалося в історії київського Динамо, що, дійсно, крім Валерія Газзаєва і Юрія Сьоміна, команду я нікому зовнішньому не довіряв. Кому я довіряв команду - це Анатолій Дем'яненко і Олексій Михайличенко, які виграли два чемпіонати. Той же [Сергій] Ребров вигравав чемпіонство і Суперкубок. Я знаю, як вони люблять цю команду, як вони їй віддаються, які у них є знання. Валерій Васильович Лобановський мені свого часу прямо говорив: ці хлопці готові до того, щоб тренувати таку команду, як київське Динамо.

Якщо ми перейдемо конкретно до Луческу, я вам скажу наступне: я його взяв, бо він - професіонал. Ось ці розподіли, що він в конкуруючому клубі тренував, для нього не працюють. Я розмовляв з іноземними колегами, описував ситуацію, а вони мені кажуть: що тут такого? Карло Анчелотті тренував різні команди, протиборчі. Ось Альберто Дзаккероні тренує Інтер, потім тренує Мілан, потім йде в Ювентус. Тобто я розглядав це питання з професійної точки зору. А мене хочуть звинуватити, що я хотів насолити Шахтарю, або що Луческу добре знає Шахтар", - заявив Суркіс.