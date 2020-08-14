Суркіс: Коломойському футбол вже не цікавий

Джерело - nv.ua.
Відомий український олігарх Ігор Коломойський нині більше цікавиться баскетболом.
Про це заявив президент київського Динамо Ігор Суркіс.
"На сьогодні, наскільки я розумію, Ігоря Валерійовича футбол вже не цікавить, його цікавить баскетбол. Ось коли його цікавив футбол, у нас всіх були відносини, пов'язані з війною в футболі. Якщо ви пам'ятаєте, він давав мій телефон по телевізору та інше. Відносини у нас, як у всіх, хто знає Ігоря Валерійовича, не більше того", - заявив Суркіс.
Нагадаємо, Болонья запропонувала Динамо 9,5 млн євро за Супрягу.
Раніше Десна перемогла Динамо в контрольному поєдинку.