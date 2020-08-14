Дибала готовий продовжити контракт з Ювентусом

Нападник хоче отримувати 15 мільйонів євро в рік

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювентуса Пауло Дибала готовий продовжити кар'єру в туринському клубі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Агенти футболіста ведуть переговори з клубом про продовження контракту. Дібала хоче отримувати 15 млн євро в рік, тоді як клуб готовий запропонувати 10 млн євро плюс бонуси.

La priorità di Paulo #Dybala resta la #Juventus. Come l’estate scorsa l’intenzione della Joya è di proseguire in bianconero. I suoi rappresentanti stanno lavorando al rinnovo. C’è ancora un po’ di distanza tra offerta (€10M + bonus netti all’anno) e richiesta (€15M). Si tratta — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 13, 2020

У минулому сезоні Дібала провів 46 матчів у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і зробив 8 результативних передач. Контракт гравця з клубом діє до 2022 року.

Раніше, Ювентус виставив Дибалу на трансферний ринок.