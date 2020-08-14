Нагельсманн побив рекорд Дешама

33-річний фахівець став наймолодшим тренером-півфіналістом Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Наставник німецького Лейпцига Юліан Нагельсманн став наймолодшим тренером, який вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

33-річний фахівець перевершив попереднє досягнення, що належало Дідьє Дешаму. У 2004 році французький фахівець з Монако дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, на той момент Дешаму було 35 років і 7 місяців.

При цьому Лейпциг став наймолодшим клубом, який зумів пробитися до півфіналу Ліги чемпіонів. В цьому році німецькому клубу виповнилося 11 років.

Нагадаємо, Лейпциг здолав Атлетіко в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.