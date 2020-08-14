Нападник збірної Білорусі потрапив до в'язниці за участь у протестах

Сарока був затриманий білоруської поліцією під час протестів

Форвард білоруського БАТЕ Антон Сарока, затриманий під час протестів, отримав сім діб адміністративного арешту.

Про це повідомляє Sport.tut.by.

Понад 500 осіб отримали покарання за участь в мітингах, деяким з них присудили по 25 діб адміністративного арешту.

11 серпня форвард БАТЕ і збірної Білорусі Антон Сарока був затриманий білоруської поліцією під час акцій протесту, які зараз проходять по всій країні. Футболіст протягом доби не виходив на зв'язок.

У нинішньому сезоні на рахунку Сароки 2 голи в 5 матчах чемпіонату Білорусі у складі БАТЕ. З 2017 року 28-річний форвард виступає за збірну Білорусі.