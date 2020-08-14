Нападник збірної Білорусі потрапив до в'язниці за участь у протестах

Джерело - sport.ua.
Форвард білоруського БАТЕ Антон Сарока, затриманий під час протестів, отримав сім діб адміністративного арешту.
Про це повідомляє Sport.tut.by.
Понад 500 осіб отримали покарання за участь в мітингах, деяким з них присудили по 25 діб адміністративного арешту.
11 серпня форвард БАТЕ і збірної Білорусі Антон Сарока був затриманий білоруської поліцією під час акцій протесту, які зараз проходять по всій країні. Футболіст протягом доби не виходив на зв'язок.
У нинішньому сезоні на рахунку Сароки 2 голи в 5 матчах чемпіонату Білорусі у складі БАТЕ. З 2017 року 28-річний форвард виступає за збірну Білорусі.