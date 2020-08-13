Інтер втратив нападника перед матчем з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.
Зовсім недавно Інтер підписав трирічний контракт з Алексісом Санчесом і практично відразу чилієць отримав травму.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У нападника проблеми з колінним сухожиллям. Терміни відновлення поки що невідомі, але з великою часткою ймовірності він пропустить зустріч з Шахтарем.
🏥 | INFORME— Inter (@Inter_es) August 12, 2020
La situación de @Alexis_Sanchez 👉 https://t.co/uzQPbshnQQ
Матч Інтер - Шахтар відбудеться 17 серпня в Дюссельдорфі. Початок о 22:00 за Києвом.
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