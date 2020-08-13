Інтер втратив нападника перед матчем з Шахтарем

Зовсім недавно з ним підписали повноцінний контракт

Джерело - Чемпіон.

Зовсім недавно Інтер підписав трирічний контракт з Алексісом Санчесом і практично відразу чилієць отримав травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У нападника проблеми з колінним сухожиллям. Терміни відновлення поки що невідомі, але з великою часткою ймовірності він пропустить зустріч з Шахтарем.

Матч Інтер - Шахтар відбудеться 17 серпня в Дюссельдорфі. Початок о 22:00 за Києвом.

Раніше, Палкін хоче заборонити безкоштовний футбол в Україні.